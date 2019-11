Shevchenko su Ibrahimovic: "Tornare al Milan una grande responsabilità"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan e attualmente ct della Nazionale ucraina, ha parlato del possibile ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic al Corriere della Sera: "Se vuole tornare in Italia ed è in condizione, può ancora dare tanto. E' un ragazzo a posto con un curriculum enorme. Ha fatto bene dappertutto e se vuole rientrare darà sicuramente una grande mano alla squadra. Accettare la maglia rossonera significherebbe assumersi grandi responsabilità. Essendo alla fine della carriera, non sarebbe un passaggio qualsiasi".