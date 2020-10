Sibilia: "La LND non vuole spaccare il calcio, ma ci aspettiamo risposte concrete"

vedi letture

Presidente LND: nostro è ruolo sociale oltre che sportivo

(ANSA) - ROMA, 26 OTT - "Nessuno vuole spaccare il calcio italiano, sicuramente non lo ha fatto e non la farà mai la Lega Nazionale Dilettanti che ha sempre agito responsabilmente, operando in un'ottica di sistema all'interno della FIGC, anche in momenti difficilissimi" afferma il Presidente della LND Cosimo Sibilia. "Noi siamo il calcio che opera nel sociale, quello che toglie i ragazzi dalla strada, per questo ci aspettiamo delle risposte concrete da chi deve decidere - aggiunge Sibilia - perché siamo un movimento che mette i valori al centro del campo, prima ancora dei gol, sempre e comunque. E le nostre società sono un faro sul territorio. Senza se e senza ma. Il resto è solo vuota retorica". (ANSA).