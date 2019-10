© foto di Federico De Luca

Anche Giuseppe Signori ha parlato a La Gazzetta dello Sport in occasione dei 110 anni del Bologna spiegando che delle stagioni vissute in rossoblù ricorda con maggior piacere quella del 1998-99 quando il Bologna sfiorò la finale di Coppa Uefa: “Il primo anno, quello in cui arrivammo in semifinale di Coppa Uefa, poi eliminati dal Marsiglia, ma senza mai perdere una partita. Ricordo quest’annata perché per come eravamo partiti nessuno avrebbe mai pensato di poter fare tanta strada: - continua Signori - e poco alla volta, di conseguenza, attorno alla squadra si creò un clima di enorme entusiasmo, la gente ci seguiva innamorata, anche per l’Europa. Era veramente un vanto e anche un piacere. E noi ci divertivamo a giocare a calcio”.