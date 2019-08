© foto di Giacomo Morini

Anche il sindaco di Firenze Dario Nardella ha voluto esprimere la sua gioia per l'arrivo di Franck Ribery a Firenze. Attraverso un post condiviso sui suoi profili social, il sindaco ha scritto: "Benvenuto a Firenze Franck Ribery! Siamo entusiasti del tuo arrivo e non vediamo l'ora di vederti in campo!" il messaggio.