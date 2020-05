Sindaco Milano sul nuovo San Siro: "Ora il progetto non mi dispiace"

Intervenuto ai microfoni di Radio Due Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del progetto per la realizzazione del nuovo stadio di Milan e Inter in zona San Siro: "L'idea che Inter e Milan attualmente hanno presentato non mi dispiace. Ero più freddo, ma ora non mi dispiace, perché lascia molto verde, perché San Siro in qualche modo rimane e perché apre a molti sport, tra l'altro con un progetto di gratuità, che va bene per la città. Questo è un tema che sarà senz'altro divisivo, perché su un tema come il calcio, non solo siamo tutti allenatori, ma su una questione del genere ci divideremo".