Ds Lazio ancora ansia e paura, appena 3 mesi fa altro terremoto

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Dobbiamo restare tutti uniti e dimostrare solidarietà per dare una mano a questo paese in un momento di così grande difficoltà". È il messaggio che il ds albanese della Lazio, Igli Tare, invia ai suoi connazionali alle prese con un devastante terremoto. "È una tragedia - aggiunge Tare all'Ansa - non riusciamo a uscire da questa situazione. Già tre mesi fa c'era stato un piccolo terremoto, c'è ansia e paura per questa ennesima tragedia. Sono già 11 i morti e tanti sono ancora sotto le macerie". Il dirigente biancoceleste conferma che amici e parenti stanno bene: "Sono in contatto con loro, ma è ancora da verificare quante persone siano ancora sotto le macerie. Preghiamo tutti affinché non ci siano ulteriori danni e perdite", conclude. (ANSA).