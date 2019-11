Blaz Sliskovic, ex giocatore del Pescara e primo capitano della nazionale della Bosnia Erzegovina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport alla vigilia proprio di Bosnia-Italia: "Alleno a Hong Kong, ma il calcio moderno non mi piace molto. Pjanic e Insigne sì: i miei preferiti. Io mi chiedo come sia possibile che si giochi ogni tra giorni e tutti corrano come matti. Ci sono macchine che ti fanno recuperare le energie subito, mentre noi usavamo il ghiaccio e dopo due partite eravamo stanchissimi. I giocatori sono macchine, non c'è creatività".