Sneijder: "Ajax, non me l'aspettavo. Van de Beek andrà in un top club"

Wesley Sneijder in carriera ha vinto una Champions League con la maglia dell'Inter. Adesso si gode la competizione dalla tribuna della Johan Cruijff Arena, tifando per l'Ajax nella semifinale contro il Tottenham. Il centrocampista dell'Al-Gharafa nel pre-partita ha parlato a Sky Sport: "Non mi aspettavo niente di quello che stanno dimostrando i Lancieri quest'anno. Arrivano senza tanta esperienza, ma quello che stanno facendo è bellissimo. Ten Hag vuole sempre giocare a calcio e questo mi piace. Vuole attaccare e recuperare la palla velocemente, è una filosofia che mi piace e si sposa alla perfezione con quella dell'Ajax. Giocare una semifinale di Champions con il vantaggio dell'1-0 è importante, anche se non è ancora finita. Ma l'Ajax può ripetere la partita dell'andata. Non è importante per me il fatto che siano giovani, anche perché ci sono giocatori d'esperienza come Blind. All'inizio tutti parlavano di de Ligt e de Jong, ma anche quello che sta facendo van de Beek lo porterà in un top club".