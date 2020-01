Sorrentino: "Gattuso top per Napoli. CR7 mi scrisse dopo lo scontro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Sorrentino, ormai ex portiere, ha parlato così a Sky Sport di mister Gattuso e del rigore parato a Cristiano Ronaldo: "Gattuso è l'uomo giusto al momento giusto per il Napoli, sono stato fortunato ad averlo avuto come tecnico. Rino è uno che dice le cose come stanno, ti dice sempre tutto in faccia".

Il rigore parato a Cristiano Ronaldo?

"C'è stata una parte di fortuna, ma l'avevo anche studiato a lungo. Dopo il nostro scontro in campo all'esordio in Serie A ci fu tanto clamore, ma sono cose che capitano. Cristiano mi scrisse subito un messaggio per chiedermi scusa. Fu uno scontro fortuito".