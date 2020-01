Stefano Sorrentino ha salutato il professionismo e il ruolo di portiere, ma non il calcio. Via Facebook, l'ex estremo difensore del Chievo ha infatti annunciato che continuerà a giocare, ma in Eccellenza, con la maglia della squadra ligure del FC Cervo. Le curiosità? Ben due. Anzitutto, che Sorrentino, come molti suoi colleghi (uno su tutti, Marco Ballotta) si sposta in attacco. E poi quella relativa all'allenatore: sarà suo padre. "Con la speranza - scherza lui - che il mister mi faccia giocare".

