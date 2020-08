Spadafora: "La riforma dello sport si farà dopo la pausa estiva, al massimo entro settembre"

Il Ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha parlato così della riforma per lo sport in un video-messaggio lanciato in queste ore sulla sua pagina Facebook: "La riforma dello sport si farà dopo la pausa estiva, se non ad agosto, al massimo entro settembre, al primo Consiglio dei Ministri utile. Un ritardo capita quando si fanno cose complicate e complesse, come il mettere mano allo sport con un testo unico".