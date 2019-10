© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio profilo Instagram, Pepe Reina ha voluto rendere omaggio a Sergio Ramos. Il capitano del Real Madrid e della Spagna ha infatti raggiunto le 168 presenze con la maglia delle furie rosse. Si tratta di un record per il difensore. Il portiere rossonero ha voluto così congratularsi con il giocatore con cui ha condiviso lo spogliatoio in Nazionale: "Costanza, sacrificio, professionalità e amore per la tua professione. Sei un esempio! Congratulazioni Capitano!".