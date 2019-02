© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, Semplici e il suo staff hanno diramato la lista dei convocati per l’incontro SPAL-Torino, 3^ giornata del Campionato di Serie A Tim 2018/2019 programmata al “Mazza” di Ferrara domenica 3 febbraio alle ore 12,30. Prima chiamata per gli acquisti Murgia e Regini, non è ancora il momento dell'esordio invece per Jankovic.

Portieri: Gomis, Poluzzi, Viviano.

Difensori: Bonifazi, Cionek, Felipe, Regini, Simic, Vicari.

Centrocampisti: Costa, Dickmann, Fares, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Murgia, Nikolic, Schiattarella, Valdifiori, Valoti.

Attaccanti: Antenucci, Floccari, Paloschi, Spina