SPAL, il fratello di Viviano: "Sta dimostrando il suo valore sul campo"

© foto di Federico Gaetano

Emanuele Viviano, fratello del portiere della SPAL Emiliano, ha parlato a Radio Bruno Toscana: "Siamo tutti molto contenti che sia tornato in in Italia, almeno in questo modo possiamo vederlo più spesso. Lo Sporting? Situazione stranissima: è nata in un modo e finita in un altro. In ogni caso per lui non era certo un problema riprendere a giocare dopo ciò che è successo, ha le spalle larghe ed ero sicuro che avrebbe ripreso alla grande. Voleva giocare titolare e ha dimostrato in queste prime partite a Ferrara".