© foto di Insidefoto/Image Sport

Questi i convocati del Napoli per la sfida in programma domani alle 18 al Mazza contro la SPAL, valida per il 36° turno di Serie A:

Portieri: Meret, Karnezis, D'Andrea.

Difensori: Albiol, Malcuit, Koulibaly, Ghoulam, Luperto, Mario Rui, Hysaj.

Centrocampisti: Allan, Verdi, Zielinski, Fabian Ruiz.

Attaccanti: Callejon, Gaetano, Milik, Younes.