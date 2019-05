Spalletti, il ritorno alla Roma quotato 10,00. Esattamente come la Cina

© foto di PhotoViews

Riprende corpo l'ipotesi di un clamoroso ritorno alla Roma per Luciano Spalletti, fresco di esonero dall'Inter. Almeno stando alle quote offerte da Snai, che in lavagna propone Lucio di nuovo in giallorosso a 7,50. In seconda battuta, a 10,00, il trasferimento del tecnico di Certaldo in un club cinese, a quota 10,00. Tra le altre ipotesi, sebbene più remote, ci sono Monaco, Sampdoria, Milan o la guida di una nazionale, tutte a 15,00; al momento, comunque, la pista più battuta è un periodo di riposo almeno fino a fine luglio, a 1,50. Lo riporta Fcinternews.it.