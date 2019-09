Sportitalia, maratona mercato dalle 8.00 alla chiusura

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà una maratona di 17 ore dalla mattina fino alla chiusura delle trattative e anche oltre. Tutto rigorosamente in diretta per raccontare l’ultimo giorno della sessione estiva del calciomercato con i suoi colpi di scena e gli affari last minute di Serie A, Serie B e Serie C oltre che del calcio internazionale.

Sportitalia, visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre, dedica l’intero palinsesto di lunedì 2 settembre alla volata finale con dirette dallo studio, aggiornamenti costanti dall’Hotel Sheraton di Milano San Siro, sede ufficiale del calciomercato, commenti, super ospiti, opinionisti e uno sforzo produttivo che non ha pari tra le emittenti italiane.

La lunga giornata comincerà alle ore 7,30 con Si Live 24 e Rassegna Stampa. Dalle 8 alle 14 spazio a Calciomercato Live dagli studi di Sportitalia con la conduzione alternata di Giada Giacalone, Gabriele Schiavi, Chiara Aleati e Fernando Siani e i collegamenti in diretta dall’Hotel Sheraton di Milano San Siro con Carmine Rossi.

Dalle 14 la diretta si sposta allo Sheraton con la conduzione di Laura Esposto fino alle ore 16 e i contributi di Luca Cilli dai saloni dello Sheraton sino al momento del gong. Dalle 16 alle 22, ora di chiusura delle trattative, ecco Michele Criscitiello – direttore di Sportitalia -, Alfredo Pedullà, Gianluigi Longari e Valentina Ballarini insieme alla squadra mercato per far vivere l’ultima giornata minuto per minuto senza perdere nulla fino alla chiusura della porta degli uffici della Lega Serie A.

Ma non finisce qui. Dalle 22 alle 22,30 le pagelle del calciomercato di Michele Criscitiello e Alfredo Pedullà e dalle 22,30 alla mezzanotte uno Speciale Calciomercato condotto da Valentina Ballarini e Fernando Siani per i commenti a caldo.

In studio e ai microfoni degli inviati di Sportitalia si alterneranno direttori sportivi, procuratori, operatori di mercato e giornalisti con alcuni volti noti dell’estate di Sportitalia come Luca Castellazzi (ex Inter), Lorenzo Amoruso (ex Fiorentina, Bari e Rangers Glasgow), Daniele Daino, Jeda e tanti altri.

Sportitalia si conferma la casa del calciomercato e dopo un’estate di ascolti da record, grazie anche all’esclusiva della International Champions Cup 2019, punta a ripetere i successi di seguito delle giornate conclusive delle ultime finestre del mercato.

La maratona di Sportitalia sarà visibile anche in streaming sul sito www.sportitalia.com e in diretta su profili social dell’emittente. Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e seguire la lunghissima diretta anche in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.