Stankovic ricorda: “Il Triplete? Con José ci sentivamo imbattibili”

Eroe del Triplete nerazzurro, Dejan Stankovic è un guerriero vero, uno che ha sempre preso la vita di petto, dando tutto sé stesso per i suoi compagni. Nel numero 239 di Calcio2000 in edicola dal 10 marzo ha ripercorso la sua carriera tra cui il suo arrivo all’Inter, l’incontro con Mourinho e la stagione del Triplete.



Nel gennaio del 2004, finisci all’Inter…

“È stato strano. Un giorno prima preparavo una partita con la Lazio, il giorno dopo Zaccheroni, allora allenatore dell’Inter, mi chiedeva se me la sentivo di scendere in campo subito. Io, ovviamente, ho risposto che ero pronto. Con l’Inter è stato pazzesco. Ogni anno si migliorava, un passo alla volta ma sempre verso l’alto. Poi è arrivato Mourinho… José è riuscito a tirare fuori da tutti noi davvero più di quanto pensassimo di avere. Negli ultimi due mesi di quell’incredibile anno che è stato il 2010, abbiamo giocato sempre gli stessi in 14. Una cosa che, oggi, sarebbe impossibile. Lui ci coccolava, si prendeva tante responsabilità, ci toglieva la pressione dalle spalle. È stato fantastico… Anche oggi che sembra fuori dai giochi, non c’è problema. Sono sicuro che tornerà protagonista”.

“La stagione conclusa con il Triplete? Guarda, gli ultimi due mesi e mezzo sono stati fuori dal mondo. C’era una pressione enorme ma noi eravamo maturi, pronti e, con José, ci sentivamo imbattibili. La partita a Londra, contro il Chelsea, è stata esemplare. Non abbiamo mai sofferto contro una squadra fortissima. Fondamentali, restando in Champions, anche quella con la Dinamo Kiev, vinta in volata, e, a San Siro, con il Barcellona”.

Quale è stato il primo pensiero quando è finita la partita con il Bayern Monaco ed hai compreso di aver vinto la Champions League?

“Io ci sono rimasto male, molto male… Nella mia testa ho capito che era finita la battaglia, avevamo vinto ma si era anche concluso un percorso incredibile, emozionante, bellissimo”.



