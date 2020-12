Stasera Lazio-Napoli, l'attore Esposito: "Il mio amico Immobile tra i migliori, speriamo non segni"

L'attore Salvatore Esposito, noto per aver interpretato Gennaro Savastano in "Gomorra", ha parlato ai canali ufficiali della Lazio della partita cui è atteso questa sera il Napoli per cui fa il tifo: "La Lazio è forte, mi ha colpito. Lo scorso anno sono anche stati sfortunati, se non ci fosse stata l'emergenza sanitaria, avrebbero lottato fino all'ultimo per lo Scudetto. Il mio amico Ciro Immobile è tra i migliori attaccanti a livello europeo, ma spero che non segni (ride ndr)".

Due parole su Maradona.

"Sono nato nell'anno di Maradona, con la passione per il Napoli. E da quando non c'è più, mi rendo conto di quanto il suo arrivo a Napoli abbia segnato l'epoca dei tifosi napoletani. Sono nato col mito di Maradona: quando avevo un anno i miei genitori mi fecero fare lo stesso orecchino di Diego".