Stefano Bizzotto: “Deluso dalla Under 21. Sarri? È un libro tutto da scrivere...”

Fonte: Radio bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, ai microfoni di ‘Avanti Madama’, è intervenuto il giornalista di Rai Sport Stefano Bizzotto: “L’Europeo U21? La delusione per me è per squadre come Belgio e Spagna, che erano arrivate accreditate. I numeri parlano di una grande Germania, ma bisogna pesare anche la consistenza dell’avversario, Danimarca e Serbia non sono rivali attendibili. L’Italia? Se dovesse uscire sarebbe una grande delusione, sulla carta è una squadra davvero fortissima. Qualcosa non ha funzionato nella scelta degli uomini e delle condizioni in cui è arrivata all’Europeo”.

Su Sarri: “È un libro ancora tutto da scrivere. La conferenza stampa di ieri dice tutto e niente. Io credo che come sempre in questi casi al nuovo arrivato serve fare risultati, se arrivano quelli subentra la serenità e gli haters da tastiera si calmano. Non vedo nulla di sconvolgente nel fatto che abbia allenato il Napoli”.