Stramaccioni: "Fossi rimasto all'Inter avremmo giocato col tridente Aubameyang-Milito-Gomez"

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex tecnico dell'Inter Andrea Stramaccioni ha raccontato un retroscena di mercato: "Fossi rimasto, avremmo giocato 4-3-3 con un tridente composto da Aubameyang, Milito e Gomez, con Palacio prima alternativa. Con il Saint-Etienne eravamo pronti a trattare, oltre ad Aubameyang, pure Guilavogui che avrebbe dato protezione alla difesa, mentre per andare a prendere il Papu, Branca era già andato a Catania ottenendo il via libera da Pulvirenti. Ho capito che sarebbe finita quando il presidente mi ha detto che la decisione non sarebbe stata più al 100% sua perché, anche a livello dirigenziale, erano già cambiate molte cose. Però credo che Moratti fino all’ultimo abbia comunque avuto il dubbio se continuare con me. Fassone però stava prendendo sempre più potere ed è ovvio che volesse un allenatore legato a lui. L’abdicazione di Moratti, in una società così patriarcale, è stato come un terremoto perché tanti che lavoravano in società erano legati a lui quasi come figli. Questo però è stato anche il segreto che ha permesso all’Inter di vincere tanto e l’ha resa unica. Come lo sono state per me quelle due stagioni a Milano".