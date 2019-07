Sudafrica, Baxter: "Pressare alti era l'unico modo per vincere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non nasconde la soddisfazione Stuart Baxter, al termine della gara che ha regalato al suo Sudafrica l'inaspettata qualificazione ai quarti di finale di Coppa d'Africa ai danni dei padroni di casa dell'Egitto. Queste le parole del CT nel post partita, raccolte da l'Equipe:

"Sono molto contento del risultato. I giocatori hanno dovuto giocare coraggiosamente, pressare alti, era l'unico modo per vincere questa partita. Abbiamo controllato piuttosto bene il gioco nella maggior parte delle zone del campo. Fare pressing per tutta la partita è un lavoro difficile, ed i miei giocatori lo hanno fatto molto bene, sono stati eccellenti.

Battere il paese ospitante di fronte a 80.000 persone è un traguardo molto alto nella mia carriera. Il pubblico era rumoroso, ma anche nervoso. Era importante che gli egiziani non avessero le occasioni per rendere il pubblico ancora più acceso".