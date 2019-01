Supercoppa, per Wikipedia ha già vinto il Milan: lo scherzo di un utente

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Wikipedia anticipa il risultato di Juventus-Milan, finale di Supercoppa italiana in programma quest'oggi alle 18.30 a Gedda. Sulla pagina italiana della competizione, infatti, l'albo d'oro riporta la partita come già disputata e vinta dal Milan. Finisce 1-0, non è dato però sapere chi sia il marcatore. Ovviamente si tratta di una burla di un lettore: per seguire l'avvicinamento alla partita e conoscere il vero risultato della partita non vi resta che rimanere aggiornati sulle pagine di TMW