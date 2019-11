© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'ex difensore della Juventus Alessio Tacchinardi, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Cristiano Ronaldo e delle recenti "polemiche" dopo la sostituzione contro il Milan: "Ronaldo non ha fatto un bel gesto e anche se tutti lo ammiriamo dobbiamo dire che ha sbagliato. Se ti arrabbi dimostri attaccamento, se te ne vai prima della fine, sei nel torto. Penso che questo cambio abbia fatto bene anche allo stesso Ronaldo: lo avrà stimolato ulteriormente. Nell'incontro che servirà per "medicare" la questione verranno messi i puntini sulle i: sul rispetto non si transige".