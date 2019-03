Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha parlato al Corriere di Torino anche del futuro della panchina bianconera: "Allegri ha sbagliato una partita, una gara pesante, ma è troppo presto per dare una sentenza. Aspettiamo il ritorno. L'impresa è ancora possibile. Zidane prossimo tecnico? Conosce bene Torino, l'ambiente e la società. E' un grande, sarebbe il miglio tecnico in caso di addio di Allegri. Guardiola? E' unico, irraggiungibile, non mi dispiacerebbe vederlo a Torino ma Zizou ha vinto più Champions anche di Pep".