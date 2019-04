© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tanta paura, ma per fortuna niente di grave per Danilo Avelar. Il laterale del Corinthians, attualmente in prestito dal Torino, ha lasciato l'ospedale questa mattina dopo gli accertamenti necessari a causa del forte colpo alla testa rimediato nella sconfitta casalinga contro il Ceará (Coppa del Brasile). Il brasiliano ha passato la notte sotto osservazione per poi tornare a casa senza ulteriori complicazioni. Lo riporta Globoesporte.