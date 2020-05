Tardelli: "Gare alle 16.30? Preferirei la sera. Prima ancora però serve un accordo con le tv"

L'ex calciatore ed allenatore Marco Tardelli, oggi opinionista e commentatore televisivo, ha così parlato del tema orari e diritti tv per la ripresa della Serie A, ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2: "Ancora prima dell'orario delle partite, e di un decreto, con le televisioni è necessario trovare un accordo. Idem per i playoff: andrebbero rivisti i contratti con le tv. Le 16.30 sono un'ora particolare, avrei preferito la sera quando fa più fresco. I giocatori però sono abituati a tutto, e se servirà giocheranno a quell'ora. L'unico grande paese però in cui non si è trovato un accordo sulle date per ripartire è l'Italia".