Ospite negli studi de La Domenica Sportiva, l'ex calciatore ed allenatore Marco Tardelli si è espresso sulla possibilità di vedere Nicolò Zaniolo nel ruolo di mezzala nella partita tra Italia ed Armenia: "Non sono certo che Zaniolo possa fare il centrocampista puro. Non ha i tempi, non ce lo vedo. Per me ci possono stare meglio i vari Sensi e Barella".