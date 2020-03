Tardelli: "Sbagliato lasciar partire i giocatori stranieri. Un esempio sbagliato per tutti"

Lunga intervista dalle pagine del Corriere dello Sport per Marco Tardelli, storico ex della Juventus e Campione del Mondo con l’Italia nel 1982. Sul piatto l’emergenza sanitaria in atto in tutto il mondo che ha sconvolto anche il calcio: “Nello sport e nella vita vedremo tutto con occhi diversi: sarà un ridimensionamento salutare, prima che la natura torni a presentarci il conto. Adesso è il momento di lottare insieme. Non come i calciatori che sono scappati all’estero”.

Sul tema della “fuga” di alcuni calciatori verso i propri paesi d’origine Tardelli si è poi soffermato su quanto fatto da Gonzalo Higuain: “Credo nella buona fede di Higuain, che voleva stare vicino alla madre. Agli altri non avrei mai permesso di uscire dall’Italia. Noi che siamo più visibili non dobbiamo dare esempi sbagliati”.