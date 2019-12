© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intercettato dai microfoni di Sky Sport a margine della festa per i 120 anni del Milan, Mauro Tassotti ha parlato così tra passato, presente e futuro: "Oggi ho avuto l'occasione giusta per vedere i vecchi amici. Con molti di loro ho vissuto momenti straordinari e ritrovarli dopo tanto tempo è quindi sempre molto piacevole. Siamo qua per festeggiare il Milan e il risultato col Sassuolo non è certo stato quello che si sperava. Comunque questa è una festa e i 120 del Milan arrivano una volta sola".

Sul Milan: "Mi sembra un Milan in ripresa, la squadra sta pagando l'inizio di stagione. Oggi non ha vinto la partita, ma mi è sembrato abbastanza casuale visti i tanti errori sotto porta. Lì davanti le altre concorrenti stanno facendo tanti risultati utili, quindi stanno un po' scappando, però il campionato è ancora lungo".

Su Theo Hernandez: "Mi piace molto. Ha una fisicità pazzesca e ha una grandissima tecnica. Per me non è neanche male a difendere, perché saltare quel tipo di difensori non è facile".