Terim: "Juve, Demiral ottimo acquisto. Diventerà ancora più forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tornato a Firenze con il suo Galatasaray per l’amichevole di questa sera contro la Fiorentina, Fatih Terim ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "E’ sempre una grande emozione tornare a Firenze, per giunta è la mia prima volta da avversario contro la squadra del cuore insieme a quella che sto allenando adesso. Di tutti i giocatori che ho avuto in quella Fiorentina, stagione 2000-01, conservo bei ricordi, Toldo, Repka, Nuno Gomes, Vanoli, Cois, un giovanissimo Moretti. Tra i più forti non posso non citare Rui Costa, Torricelli, Di Livio e ovviamente Chiesa. Demiral? Ottimo acquisto, Merih è molto giovane ma allenandosi e giocando con Chiellini e Bonucci diventerà un difensore ancora più forte. Il coraggio non gli manca e neppure la voglia di imparare. E la Juve è una scuola. Come vedo il calcio italiano? Molto cresciuto anche perché si attacca molto di più. Alla fine vince sempre la Juve ma tante squadre stanno lavorando per dar battaglia: l’Inter di Conte (bravo ma pure Spalletti per me ha lavorato bene), il Napoli, il Milan, forse la Roma. E di questo gruppo spero che presto faccia parte anche la Fiorentina".