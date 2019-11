TMW - Bettiol: "Champions? Juve non favorita ma neanch'io lo ero..."

© foto di Lorenzo Marucci

Alberto Bettiol, ciclista che ha conquistato quest'anno il prestigioso Giro delle Fiandre, è tifoso della Juventus e ha parlato della squadra bianconera margine del premio Giglio d'Oro: "Lo scudetto lo vinceranno i bianconeri - dice a TMW - però l'Inter sta facendo un bel campionato e lo renderà meno scontato. La Champions? Non credo la Juve possa vincerla. Le favorite sono altre però anch'io non lo ero al Giro delle Fiandre e poi l'ho vinto... Serve una svolta da gennaio: va ritrovato Cristiano Ronaldo oltre ad un'armonia nella squadra. E occorre ritrovare pure i giocatori infortunati. e' necessario poi che piano piano il gioco di Sarri entri nella testa dei giocatori. Da tifoso della Juve non è che il bel gioco di Sarri si sia visto. Però anche lui avrà bisogno di tempo perchè possa essere assimilato dai calciatori".

