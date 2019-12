Fonte: dal nostro inviato, Patrick Iannarelli

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alfredo Donnarumma non è stato inserito nella lista dei convocati di Eugenio Corini per il ritiro di Roma che i giocatori delle Rondinelli svolgeranno a Roma da domani al 31 dicembre e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il motivo è un risentimento muscolare accusato dall'attaccante. Problema fisico che lo mette in dubbio per la gara contro la Lazio alla ripresa del campionato.