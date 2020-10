tmw Fascetti ricorda De Laurentiis: "Sapeva tutto. E a Domenica Sprint fummo innovativi"

"Era un numero uno". Eugenio Fascetti ricorda a TMW la figura di Gianfranco De Laurentiis, giornalista Rai che se ne è andato oggi all'età di 81 anni. Il tecnico toscano fu lanciato in tv proprio da De Laurentiis. "Per un paio d'anni facemmo Domenica Sprint e, non perchè ci fossi io, fu una delle più belle trasmissioni di sempre. Gianfranco era colto, sapeva tutto e non lo prendevi mai in contropiede. C'era un bel rapporto tra noi, mi dispiace tanto questa notizia. Lui e Maurizio Vallone avevano ideato il programma e c'era anche Antonella Clerici".

Tra l'altro De Laurentiis aveva uno stile sempre pacato.

"Sì ma soprattutto era sempre preparato. E poi devo dire che fummo anche degli innovatori perchè fummo i primi a far vedere certi movimenti dei calciatori e dei reparti durante le partite. Era, ripeto, una bella trasmissione, strutturata da gente di alto livello".