Fonte: Inviato a Neustift (Austria)

Primo allenamento di giornata per il Genoa in quel di Neustift. La truppa di Aurelio Andreazzoli continua la preparazione dalle alture della Val Stubai in vista della prossima stagione. Presente al centro sportivo della località austriaca anche il direttore Stefano Capozucca che è arrivato nella notte nell’albergo e ha seguito l’allenamento dopo aver intrattenuto un breve colloquio con il tecnico rossoblu.

Sabbia, palestra e campo - La squadra intanto ha svolto una seduta fra esercizi atletici a secco e con il pallone. Criscito e compagni si sono prima diretti nel campo da beach volley vicino al campo per effettuare esercizi di potenziamento muscolare nella sabbia e poi hanno proseguito la preparazione in palestra. Finale di seduta sul green per provare situazioni di possesso palla.