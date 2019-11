TMW - "Gli eroi di Anfield", Skuhravy: "Bello far parte della storia"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

L'ex Genoa Tomas Skuhravy ha parlato a margine della presentazione del libro “Gli eroi di Anfield” sulla vittoria del '92 a Liverpool in Coppa Uefa: "Sono ricordi indimenticabili. E' difficile anche spiegare quella vittoria. Fu una grande festa anche con i tifosi. Oggi ci chiamano eroi? Fa piacere far parte della storia di questa società. Il Genoa di oggi? Altre persone devono giudicare. Non mi piace il calcio di oggi, si gioca poco in verticale e si sfruttano poco gli attaccanti", le parole raccolte da TMW.