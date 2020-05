tmw Hellas Verona, oggi e domani non cambieranno le sedute. Allenamenti collettivi da lunedì

Oggi e domani l'Hellas Verona continuerà a svolgere sedute di allenamento con giocatori suddivisi in tre gruppi che raggiungeranno il centro sportivo ad orari scaglionati. Il club ha deciso di ripartire con gli allenamenti collettivi nella giornata di lunedì visto che solo ieri il Governo, attraverso i canali ufficiali, ha dato il via libera agli allenamenti collettivi e ha reso noti tutti i dettagli per svolgerli in sicurezza.