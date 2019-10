TMW - Inter, niente mixed zone per i giocatori dopo il Barça

Fonte: Dall'inviato a Barcellona, Simone Bernabei

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Lo sfogo di Antonio Conte, in diretta a Sky, ha acceso tutti i riflettori sull'arbitraggio di Damor Skomina durante la sfida con il Barcellona. Così i giocatori nerazzurri non concederanno interviste in mixed zone ai giornalisti presenti per evitare ulteriore benzina sul fuoco di una polemica comunque già innescata dal tecnico.