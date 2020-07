tmw Inter, sospiro di sollievo per De Vrij: lieve distorsione al ginocchio, può esserci col Genoa

Piccolo sospiro di sollievo in casa Inter. Lo staff medico nerazzurro, infatti, è fiducioso per le condizioni di Stefan De Vrij, che nella sfida contro la Fiorentina ha riscontrato una lieve distorsione al ginocchio sinistro. Il difensore olandese, infatti, potrebbe già essere in panchina a Genova, in occasione della prossima gara di campionato.