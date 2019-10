Fonte: dal nostro inviato a Torino, Marco Conterio

Vigilia di Juventus-Lokomotiv Mosca che fila via liscia per le strade di Torino. Sono circa duemila i tifosi russi presenti in città, ma non c'è nessun allarme rosso previsto in giornata. Vietata la vendita di alcolici, le forze dell'ordine presidiano le zone del centro come da programma.