Adam Marusic, fuori dai convocati per la trasferta della Lazio in Europa League contro il Rennes, oggi pomeriggio si è presentato in clinica Paideia per i controlli alla caviglia dopo lo stop di ieri (distorsione). Gli esami strumentali stabiliranno l'entità del problema, ma il suo rientro per Cagliari al momento resta in dubbio.