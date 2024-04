La Lazio domina, vince ma viene eliminata. Marusic: "Siamo fiduciosi per il futuro"

La Juventus stacca il pass per la finale di Coppa Italia. Nonostante la sconfitta, la squadra di Massimiliano Allegri supera il turno contro la Lazio grazie al 2-0 conquistato a Torino nel match d'andata. I ragazzi di Tudor a inizio ripresa - grazie a una doppietta del Taty Castellanos - avevano già riequilibrato il discorso qualificazione. A fare la differenza nei 180 minuti i due protagonisti meno attesi: entrati solo nella ripresa, Weah e Milik all'85esimo hanno collezionato il gol che ha fissato il punteggio sul definitivo 2-1. Permettendo alla Juventus di guadagnarsi la finale.

Queste le parole di Adam Marusic, esterno della Lazio, nel post gara ai microfoni di Lazio Style Channel: "Abbiamo fatto una grande partita. Peccato perché non siamo riusciti a passare, ma abbiamo tutti dato il massimo. Lavoriamo tanto, è quello che il mister vuole da noi. Abbiamo dimostrato che volevamo vincere dal primo minuto, però il gol ci ha tolto i supplementari. Il mio ruolo? Il mister quando è arrivato mi ha detto cosa vuole da me. Io provo a dare sempre il massimo ogni partita e devo continure così. Il gol della Juventus? Sono andato su Chiesa che era da solo in area e hanno segnato. Loro hanno fatto solo quel tiro, è un peccato, ma siamo sulla strada giusta. Ora mancano cinque partite e vediamo dove possiamo arrivare. Ognuno di noi pensava che potevamo passare, ma non è successo. Siamo fiduciosi per il futuro".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Casale , Romagnoli, Gila (1' st Patric); Hysaj, Guendouzi (39' st Pedro), Cataldi (36' st Rovella), Marusic; Felipe Anderson (17' st Vecino), Luis Alberto; Castellanos (37' st Immobile ). A disposizione: Renzetti, Sepe, Pellegrini, Gonzalez, Isaksen. Allenatore: Tudor

Juventus (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso (25' st Weah), McKennie (37' st Yildiz), Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa (45'+1' st Alcaraz), Vlahovic (37' st Milik). A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Djalo, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling Jr. Allenatore: Allegri

Arbitro: Orsato

Marcatori: 12' Castellanos (L), 3' st Castellanos (L), 38' st Milik (J)

Ammoniti: Locatelli (J)