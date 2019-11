TMW - Lazio-Celtic, la rifinitura dei biancocelesti: c'è anche Caicedo

Fonte: dal nostro inviato, Riccardo Caponetti

Alla vigilia della sfida di Europa League contro il Celtic, la Lazio è scesa in campo per la seduta di rifinitura da pochi minuti. Come possiamo notare nelle foto di TuttoMercatoWeb.com è presente anche Felipe Caicedo che ha avvertito un problema alla spalla nella gara contro il Milan, che lo ha costretto ad abbandonare il campo, ma che potrebbe essere recuperato. Assenti Correa, Marusic e Radu. Prima dell'allenamento lungo colloquio tra Simone Inzaghi e Sergej Milinkovic-Savic.