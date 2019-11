TMW - Lazio, controlli alla caviglia per Caicedo ma presenza non in dubbio

Fonte: Riccardo Caponetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Controlli in clinica Paideia per Felipe Caicedo. Il problema alla caviglia sinistra, comunque, non dovrebbe essere nulla di grave per l'attaccante della Lazio e al momento non sembrerebbe essere in dubbio la sua presenza in panchina per domenica contro il Sassuolo