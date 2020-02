vedi letture

tmw Lazio, Immobile e Milinkovic-Savic assenti dalla seduta. Ma non preoccupano per sabato

Ultime da casa Lazio. Non si sono allenati né Milinkovic né Immobile nella seduta del pomeriggio (oltre ad Acerbi e Lulic). Il serbo però non preoccupa più di tanto, si tratta solo di un'assenza dovuta alla sua gestione del recupero, mentre per l'attaccante italiano si dovrebbe trattare di un attacco febbrile. Entrambi dovrebbero essere a disposizione in vista di sabato contro il Bologna.