Fonte: Dennis Magrì

© foto di Federico De Luca

Arrivano aggiornamenti da casa Lecce, dove la squadra è alle prese con un momento difficile, a seguito dell'ennesima sconfitta in campionato, il 3-0 maturato oggi al Bentegodi. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, domani il gruppo giallo-rosso sosterrà un allenamento, a porte chiuse, alle ore 11 al Via del Mare. In questa settimana, poi, i calciatori non rilasceranno dichiarazioni, salvo che non si tratti di conferenze stampa di presentazione di nuovi tesserati.