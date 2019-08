Fonte: Antonio Vitiello

La dirigenza del Milan è al lavoro per l'ultima settimana di mercato. Nonostante le voci che lo vorrebbero in viaggio per la Spagna (Correa), Zvonimir Boban in questo momento si trova in sede a Casa Milan. L'obiettivo del club rossonero è quello di cercare di cedere prima gli esuberi e poi chiudere gli ultimi innesti in attacco.