tmw Milan, Kjaer non convocato: non ha recuperato dalla lesione al bicipite femorale sinistro

Simon Kjaer non è stato convocato dal tecnico del Milan Stefano Pioli per la sfida di questo pomeriggio con il Genoa. Il difensore danese non è stato convocato perché non ha ancora ultimato il percorso di recupero dalla lesione al bicipite femorale sinistro.