TMW - Milan, Suso in gruppo: Musacchio praticamente out per la Juve

Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Buone notizie per Stefano Pioli in arrivo dall'infermeria del Milan. Suso è infatti completamente recuperato e nella giornata di oggi ha svolto la doppia seduta interamente in gruppo. Ancora a parte invece Mateo Musacchio che continua a lavorare per smaltire il problema all'adduttore. Difficile che il difensore recuperi per la gara contro la Juventus di domenica sera.