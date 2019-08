Fonte: Dall'inviato Andrea Piras

I tifosi della Sampdoria continuano a volere Gianluca Vialli alla guida del club blucerchiato. In attesa di capire come si concluderà la trattativa con Massimo Ferrero, i supporter presenti al Louis II di Montecarlo per l’amichevole contro il Monaco hanno intonato cori per l’ex attaccante.